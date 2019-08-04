Paris Saint Germain'in golcü futbolcusu Eric Maxim Choupo-Moting, uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransız gazeteci Gregory Schneider ise La Liberation gazetesi için kaleme aldığı yazıda Kamerunlu santrforun Siyah Beyazlılar'a gitme ihtimalini değerlendirirken çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Schneider'in yazısındaki o bölüm:

"Chupo-Moting Beşiktaş'ta mı? Bu oyuncunun problemi, Paris Saint Germain'de bir yıldır maskot rolünü oynaması. Şahsen kendisinin yakın bir gelecekte gerçek bir futbolcuya dönüşebileceğinden şüpheliyim. Zira kendisi PSG için bir futbolcu değil, insanların alay ettiği bir kişi. Yeniden futbolcu olması zor. Onu Adil Rami'yle kıyaslamak mı? İkisinin birbiriyle hiç alakası yok. Zira Rami kariyerinde 20 kez dirilmiş bir şampiyon."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler