Chiliz &Socios.com’dan yeni transfer

Global futbol pazarında Barcelona, Juventus, AC Milan gibi birçok kulüple iş ortaklığı bulunan Socios.com platformu, Türkiye'deki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Galatasaray, M.Başakşehir FK, Trabzonspor ve Göztepe ile taraftar tokenları çıkaran Socios.com ailesine 15 yıllık deneyimi ile futbol endüstrisinin en başarılı kadın yöneticilerinden olan, aynı zamanda spor yönetimi konusunda akademisyenlik yapan Sema Tuğçe Dikici de dahil oldu.

Özelikle pandemi sürecinde hızla dijitalleşen ve yeni gelir modelleri oluşturmaya başlayan futbol ekosisteminde, sportif, finansal ve marka rekabetlerinin yanısıra gelecekte taraftar tokenlarının rekabetleri konuşulacak. Spor kulüpleriyle taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan bir oluşum olan Chiliz’in çıkardığı taraftar tokenlarını almak ve kulüplerin bazı kararlarında oy kullanarak söz sahibi olmak isteyen tarafarların Socios adlı uygulamayı telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Destekledikleri takımların taraftar tokenlarına sahip futbolseverler, kulüplerin bazı konularda karar verme süreçlerinde söz hakkına sahip olurken, en sevdikleri oyuncularla da etkişim kurup, birbirinden özel ayrıcalıklardan yararlanabiliyorlar.



