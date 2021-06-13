2020/21 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Chidozie Awaziem'i kadrosuna katmak üzere. Gelen haberlere göre; Siyah Beyazlı ekip, 24 yaşındaki stoperi 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. 2018/2019'da yarım sezon Çaykur Rizespor forması giyen Awaziem'in kariyeri Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Bonservisi Boavista'da bulunan Awaziem'in kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.

Chidozie Awaziem kimdir, kaç yaşında? Chidozie Awaziem nereli, hangi takımlarda oynadı?

Chidozie Collins Awaziem, 1 Ocak 1997'de Nijerya'nın Enugu şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlayan Awaziem, 2014 yılında Portekiz'in köklü ekibi Porto'nun dikkatini çekti ve ilk kez ülke dışına çıktı.

Portekiz'deki ilk sezonunda B takımında yer alan ve gelecek vadeden isimler arasında gösterilen Awaziem, 2016'da A takım kadrosuna dahil edildi ancak istediği forma şansını bulamayınca takımdan ayrıldı. Temmuz 2018'de Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanan Nijeryalı, Fransa'da çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetti.

Sezonun tamamlanmasıyla Porto'ya dönen Awaziem'in yolu geçirdiği yarım sezonun ardından Türkiye'ye düştü. 2018/19'un devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralık gelen Awaziem, sergilediği performansla alkış topladı. Karadeniz ekibinin vazgeçilmez isimleri arasına giren genç stoper, Yeşil Beyazlı ekipte 16 maça çıkarken takımın ligde kalmasında başrol oynayan isimler arasında yer aldı.

Sezonun tamamlanmasıyla bonservisinin olduğu Porto'ya katılan Awaziem'in kiralık serüveni devam etti. Nijeryalı stoper, 2019/20'yi La Liga 2 ekibi Leganes, 2020/21'i ise Liga Nos'ta (Portekiz Süper Ligi) Boavista formasıyla geçirdi.

24 yaşındaki oyuncu, iki takımda da 29'ar maça çıktı. Awaziem'in satın alma opsiyonunu kullanan Boavista, 24 yaşındaki stoperi 5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerinde 176 maça çıkan Awaziem, 4 gol, 4 asistle skora katkı sağladı.

1.89 boyunda olan ve 5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Nijeryalı, stoperin yanı sıra sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.