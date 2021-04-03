NBA’e 10 maçla devam edildi. Ligin ve Batı Konferansı’nın zirvesindeki Utah Jazz, sahasında Chicago Bulls’u 113-106 mağlup ederek galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı. Ayrıca Utah Jazz, sahasında üst üste 21. galibiyetini alarak kulüp rekorunu kırdı.

Jazz’da Donovan Mitchell 26 sayı, 5 asist, Rudy Gobert 19 sayı, 13 ribaunt, Bojan Bogdanovic 18 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Jordan Clarkson 19 sayı üretti. Milli oyuncumuz Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı.

Bulls’ta Thaddeus Young’ın 25 sayı, 7 ribaunt ve Zavh LaVine’in 23 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Gecenin sonuçları:

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 130-77

Boston Celtics-Houston Rockets: 118-102

New York Knicks-Dallas Mavericks: 86-99

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 97-114

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 120-108

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 103-126

Utah Jazz-Chicago Bulls: 113-106

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 94-115

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 140-103

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 109-127