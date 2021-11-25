Chicago'yu mağlup eden Houston'da Alperen Şengün'den önemli katkı
NBA'de sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 118-113 mağlup ederek ikinci galibiyetini alan Houston Rockets'ta milli oyuncularımızdan Alperen Şengün, 13 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.
NBA 'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Sezona kötü bir performansla başlayarak 16 yenilgisi bulunan Houston Rockets, bu sezonki ikinci galibiyetini, konuk ettiği Chicago Bulls'u 118-113 mağlup ederek aldı.
Rockets'ta Danuel House 18 sayı, Christian Wood 16 sayı,10 ribaunt ve 6 asist, Kevin Porter 14 sayı ve 9 asist, 16 dakika süre alan milli oyuncumuz Alperen Şengün 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla takımına galibiyeti getirdi.
Bu sezon 7. kez kaybeden 12 galibiyetli Bulls'ta Zach LaVine 28 sayı, Lonzo Ball 19, DeMar DeRozan 17, Alex Caruso 15 sayı, Nikola Vucevic 14 sayı ve 13 ribauntluk performans sergiledi.
Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 116-96 kaybettikleri Golden State Warriors deplasmanında 9 sayı, 5 ribaunt, 1 asist üretti.
Gecenin sonuçları
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 115-120
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 116-124 (uzatmada)
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 99-106
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 104-123
Houston Rockets-Chicago Bulls: 118-113
Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-126
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 114-93
Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 113-101
New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 127-102
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 104-110
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 106-124
Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 116-96
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 125-121