Chicago Bulls, Lauri Markkanen'in hazırlık kampındaki antrenmanda sakatlandığını açıkladı.
Yıldız oyuncunun sağ elinde bir sakatlık olduğu belirlendi.
Markkanen'in yaklaşık 6-8 hafta parkeden uzak kalması beklendiği belirtildi.
Chicago Bulls, Lauri Markkanen'in hazırlık kampındaki antrenmanda sakatlandığını açıkladı.
Yıldız oyuncunun sağ elinde bir sakatlık olduğu belirlendi.
Markkanen'in yaklaşık 6-8 hafta parkeden uzak kalması beklendiği belirtildi.
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