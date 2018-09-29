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Chicago Bulls'ta Lauri Markkanen sakatlandı

Chicago Bulls, Lauri Markkanen'in hazırlık kampındaki antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

29 Eylül 2018, Cumartesi 11:10
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Chicago Bulls, Lauri Markkanen'in hazırlık kampındaki antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

Yıldız oyuncunun sağ elinde bir sakatlık olduğu belirlendi.

Markkanen'in yaklaşık 6-8 hafta parkeden uzak kalması beklendiği belirtildi.

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