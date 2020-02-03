Chia tohumunun içerik bakımından zengin olması onu neredeyse bir protein ve mineral kaynağı haline getirmektedir. Chia tohumu hem yoğun besin değeri içerir hem de vücudun enerji seviyesini yükseltir. Bu açıdan genellikle diyet programlarında çokça kullanılmaktadır.

Chia Tohumunun Faydaları Neler?

Son yapılan araştırmalar neticesinde chia tohumunun faydalarının oldukça fazla olduğunu kanıtlanmıştır. Özellikle chia tohumu tüketimi, cildin daha sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır. Bununla beraber chia tohumunun şu faydaları vardır;

- Yaşlanma belirtilerini azaltırken aynı zamanda da kırışıklık izlerini yok eder.

- Sindirim sistemini destekler.

- Kemik ve kas gücünü artırır.

- Kalp ve damar hastalıklarının oluşmasını engeller.

- Diyabet tedavisinde etkilidir.

- Vücut için insülin düzeylerini dengeler.

- Bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

- Tokluk hissini oluşturur. Bu sebeple diyet listelerinde kullanılır.

- Metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar ve vücudun enerjisini artırır.

Chia Tohumu İçeriği

Chia tohumu içerisinde çeşitli amino asitleri bulunduran bir besindir. Özellikle içeriğinde yoğun miktarda lif, protein ve vitamin bulunması sağlık açısından bu besini daha faydalı bir yere getirmektedir. İçeriğinde yoğun şekilde protein, yağ ve lif bileşimini var olduğu için diğer besinlere göre daha yavaş sindirilir. Chia tohumunun 25g'lık kısmında yaklaşık 9 gr lif bulunur. Günlük sağlıklı bir insan için tüketilmesi tavsiye edilen lif miktarı ise 30 gr. olarak belirlenmiştir. Yani, her gün 25 gr'lık chia tohumu sayesinde bireyler günlük lif ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamaktadır.

Chia Tohumunun Zararı Var mı?

Chia tohumu genellikle sağlık açısından faydaları ile anılıyor olsa da aşırı tüketim sonrasında bazı sağlık sorunlarına da yol açabilir. Aşırı tüketilen chia tohumunun zararları şu şekildedir;

- Chia tohumunun aşırı tüketilmesi halinde yan etkiler olarak kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi durumlar yaşanabilir.

- Chia tohumu yüksek derecede omega 3 içerdiği için kanın incelmesine neden olabilir. Bu gibi durumda da düşük tansiyon sorunu ortaya çıkar.

- Diyabet hastalığı için alınan ilaçlarla farklı etkileşime girebilir. Özellikle kan şekerini etkiler.

Chia Tohumu Nasıl Kullanılır?

Chia tohumunun en sık tüketilme şekli çiğ tüketimdir. Chia tohumu özellikle salataya, yoğurda, bazı çorbalara ya da smoothielere eklenebilir. Chia tohumunun en sevilen özelliği ise sıvı bir gıdanın içerisine eklendiğinde içeceğin jölemsi bir kıvam şekline dönüşmesidir. Bu özellik sayesinde chia tohumu ile bir puding yapabilirsiniz.

Muzlu ve Chia Tohumlu Puding

Muzlu ve chia tohumlu puding hazırlamak hem lezzetli hem de çok faydalıdır. Muzlu ve chia tohumlu puding için gerekli malzemeler;

- 1 adet muz,

- 1 tatlı kaşığı kakao,

- 1 su bardağı süt. İster badem isterseniz de soya sütü kullanabilirsiniz.

- 3 yemek kaşığı chia tohumu.

Muz, kakao ve sütü bir araya getirerek bir blenderdan geçirin. Karışımın içerisine chia tohumlarını ekleyin. Karışımı 4 saat kadar buzdolabında bekletin. Bu süreçte karışımı her yarım saatte bir karıştırın. Karışım tamamen jöle kıvamına geldikten sonra puding halini alarak, kaselere koyabilirsiniz.

Chia Tohumu Kilo Verdirir mi?

Chia tohumunun pek çok diyet listesinde yer alması bu besinin kilo vermeye etkisinin olduğunun kanıtıdır. Özellikle chia tohumu içerisinde bulunan antioksidanlar kişilerin daha kolay kilo vermesine yardımcı olur. Bununla beraber bu besinin tokluk hissini artırması kilo verme sürecinde çok etkilidir.



