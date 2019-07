Chevrolet 2018 Dünya Şampiyonu’na sponsor oldu

Ünlü Amerikalı otomobil markası Chevrolet, 2018 Dünya Şampiyonu Invictus Gaming‘e sponsor oldu. Chevrolet ve Invictus Gaming arasında yapılan partnerlik anlaşmasına göre IG oyuncuları, firmanın Tracker SUV model aracının tanıtımını gerçekleştirecek.

Chevrolet Invictus Gaming’e sponsor oldu

Çin’in dev organizasyonu Invictus Gaming ile Chevrolet arasında yapılan anlaşmanın finansal şartları henüz açıklanmadı. Chevrolet’in yeni aracı Tracker SUV, IG tarafından seyahat ve içerik üretiminda kullanılacak. Bunun yanında şirketin logosu, Invictus Gaming’in takımında ve League of Legends takımının formasında yer alacak.

Özellikle son zamanda Çin’in tüm branşlarda ön plana çıkması büyük markaların dikkatini çekmiş olsa gerek. Zaten oyun ve espor dünyasının en büyük pazarlarından biri olan Çin, Nike ile büyük bir sponsorluk anlamasına imza atmıştı. Nike, LPL ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması karşılığında yaklaşık 144 milyon dolar ödenek ayırdı. Forma haklarını elinde bulunduran Alliance’ın yerini alan Nike, takımlar için giyim, ayakkabı ve aksesuar üretiyor.

2018’in sonlarına doğru ESL One Dota 2 sponsorluğunu iki yıl kadar uzatan Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde Çin’in Royal Never Give Up takımı ile bir yıllık sponsorluk anlaşmasına varmıştı.

ggespor.com