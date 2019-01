Chery ve Hasan Hüseyin kampı değerlendirdi

Sezon öncesi Çin takımından kiralanan Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, Kayserispor’un sezonun ilk yarısındaki performansı, devre arası kamp dönemi ve ligin 2’nci yarısına yönelik açıklamalarda bulundu. Chery basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Şu an için kamp güzel gidiyor. Sahalar güzeldi. Sıkı ve güzel şekilde çalıştık, bu çalışmaya 2’nci yarıda ihtiyacımız olacak. Akhisarspor da Süper Lig’deki takımlar gibi iyi bir takım. Kupa maçına da iyi odaklandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha sonra lige odaklanacağız" diye konuştu. Kendi performansının sorulması üzerine Chery, "Benim için önemli olan takımın durumu. Takım şimdi iyi gidiyor. Önemli olan takım olarak 2’nci yarıda toparlanıp daha iyi işler yapmalıyız. Bilindiği üzere hoca değişikliğine gidildi. İki hocamız da kaliteli ve kariyer sahibi insanlar. Sonradan gelen hocamız bizden istediklerini direkt olarak söylüyor. Daha net konuşuyor. Kişisel olarak bizimle konuşuyor, biz de istekleri doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Sezonun 2’nci yarısında da ona göre hareket edeceğiz. Kayseri’de olmaktan mutluyum. Şehir güzel, takım güzel. Bir sıkıntı yok. Ama ben buraya kiralık olarak geldim. Şu an için kendi geleceğim ile alakalı bir şey söylemem yanlış olur. Benim için şimdi önemli olan ligin 2’nci yarısına odaklanmak. Neler yapabiliriz onu düşünmem gerekiyor. Benim şu an Çin takımı ile bir kontratım var. Ben şu an onu düşünmüyorum, benim için önemli olan Kayserispor’da sezonun geri kalanında neler yapabileceğim" diye konuştu.

ACAR: "DAHA YUKARIYA OYNAYAN KAYSERİSPOR OLACAK"

Kayserispor futbolcularından Hasan Hüseyin Acar ise kampın çok güzel geçtiğini ve Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle beraber takımda daha fazla disiplinin oluştuğunu ifade etti. Acar, "Günde 3 antrenman yapıyoruz ve yorucu geçiyor. Eksik bölgelerimiz ve eksik yerlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Hoca biraz da yükleniyor. Gayet güzel ve verimli bir kamp dönemi geçirdik. Sakatlanmadan önce çok formdaydım. Tam oynamaya başlayacağım zamanlarda 2 aylık bir sakatlık süreci beni geriye attı. Ben de çok iyi çalıştım ve hoca da bunun farkındadır. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdim. İnşallah kamptan sonra formayı alan bir Hasan Hüseyin göreceksiniz. Hikmet hocanın gelişi ile birlikte takıma daha çok disiplin geldi. Daha çok top oynuyoruz ve daha istekli bir durumdayız. Futbolcularla arası iyi olan daha iyi bir teknik direktör ile çalışıyoruz. İnşallah Kayserispor ikinci yarı daha iyi olacaktır. Taraftara vermek istediğim mesaj inşallah ikinci yarı daha yükseğe daha iyiye giden bir Kayserispor göreceksiniz. Transfer yasağımız ve sıkıntılarımız var ama inşallah daha yukarıya oynayan bir Kayserispor izleyeceklerdir" dedi.

DHA