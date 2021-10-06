Cherokee Sylvain Ngue: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Ragbi Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Stadı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk bayrağı için savaşmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakalardan yaklaşık 2 yıl uzak kaldıklarını aktaran Ngue, yurt dışında yaşayan gurbetçi Türkleri de takıma alıp, deneyimli ve genç sporculardan karma bir ekip oluşturduklarını ifade etti.

Kendilerine güvendiklerini vurgulayan Ngue, "Antrenmanlarımız çok iyi geçti. Takımımın hazır olduğunu düşüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Genç oyuncularımız da yüzde 70 oranında maçlara hazır. Öncelikli amacımız bir üst lig olan Konferans 1 Ligi’ne yükselmek. Orta vadedeki hedefimiz ise 3 yıl içinde Trophy Ligi’ne yükselmek. Maksimum 10 yıl içinde de Şampiyonlar Kupası’nda oynamak istiyoruz." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Yasin Bakar da maç kampının verimli geçtiğini, 2 yıl önce olduğu gibi Andorra’yı tekrardan yeneceklerini düşündüğünü anlattı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ise yaptığı açıklamada, "2017’de yönetime geldiğimizde Avrupa 15’li Ragbi Gelişim Ligi’ndeydik. 2019 yılında Konferans 2 Ligi’ne yükseldik. Şimdi hedefimiz bir üst lig olan Avrupa Konferans 1 Ligi’ne yükselmek. İnanıyorum ki bu sene Avrupa 15’li Ragbi Konferans 2 Ligi’nde şampiyon olup, bir üst lige çıkacağız. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin Andorra’yı konuk edeceği müsabaka, 9 Ekim Cumartesi günü Burdur’daki MAKÜ Stadı’nda saat 11.00’de başlayacak. (AA)