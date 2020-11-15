Cherchesov: Rakibimiz güçlü!

Rusya’nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov maçın oynanacağı Ülker Stadı’nda düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Milli takım için mücadelelerini her zaman iyi yapıyorlar" yorumunu yaptı. İki takımın da rotasyona gidebileceğini belirten başarılı hoca, "Rotasyonlar Türkiye’de zannediyorum ki yüzde 50 civarında olacaktır, çünkü Türk Milli Takımı çok güçlü. Oyuncuların çoğu da yurt dışında, iyi takımlarda oynuyor" dedi.