Chepkoech rekor kırdı

17. Dünya Atletizm Şampiyonası’nın kadınlar 3 bin metre su engelli yarışında, Kenyalı Beatrice Chepkoech altın madalya kazandı.

Katar’ın başkenti Doha’daki organizasyonda Chepkoech, 8.57.84’lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak adını zirveye yazdırdı.

Rusya’nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Mariya Lasitskene, kadınlar yüksek atlamada 2.04 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Erkekler gülle atmada, İsveçli Daniel Stahl, 67.59’luk dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.