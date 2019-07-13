Chemnitzer FC-Aytemiz Alanyaspor: 4-1

ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Almanya'da oynadığı hazırlık maçında Chemnitzer'e 4-1 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor, An der Gellertstrasse Stadyumu'nda dün TSİ ile 20.00'de oynanan maça Haydar, Tayfur, Welinton, Coulker, Nsakala, Sackey, Siopis, Veysel, Bakasetas, Emre ve Erdinç ilk 11’i ile başladı.

22'nci dakikada sakatlanan Siopis, yerini Ceyhun’a bıraktı. 28’inci dakikada Alanyaspor savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Welinton’un, rakibi Tobias’a arkadan yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Frahn gole çevirerek Chemnitzer’i öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın 32’nci dakikasında gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Garcia, sağ çaprazdan sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-0.

41’inci dakikada kornerden gelen topu Coulker penaltı noktası üzerinden kafayla sol köşeden filelere gönderdi: 2-1.

İlk 45 dakika ev sahibi takının 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 2’nci yarısında Veysel’in yerine Buluthan, Haydar’ın yerine Marafona oyuna girdi.

53’üncü dakikada savunmanın arkasına atılan pasta, takım arkadaşından seken topla buluşan Garcia, yakın mesafeden yerden bir vuruşla farkı yeniden 2’ye çıkardı: 3-1.

60’ıncı dakikada Alanyaspor 6 oyuncu değişikliği yaptı. Sackey, Erdinç, Veysel, Nsakala, Emre ve Tayfur yerini Kaan, Hakan, Taha, Barış, Mustafa ve Murat’a bıraktı.

69’uncu dakikada ise Coulker ve Bakasetas’ın yerine Kürşat ve Hamza oyuna girdi.

87’nci dakikada korner atışında Langer kafayla topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 4-1.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2'nci Başkanı Kamil Köseoğlu ve futbol şube sorumlusu Metin Fahri Özçelik de izledi.



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