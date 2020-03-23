Cheltenham Festivali'ne katılanlarda corona virüs riski

Mart ayının ikinci haftasında Cheltenham'da düzenlenen ve 60.00'den fazla kişinin katıldığı at yarışı festivaline giden İrlandalı bir kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

23 Mart 2020, Pazartesi 12:28 Son Güncelleme:
- A +
Cheltenham Festivali'ne katılanlarda corona virüs riski

İngiltere'nin Cheltenham şehrinde düzenlenen at yarışı festivaline katılan İrlandalı bir kişide corona virüs tespit edildi. 

İki hafta önce gerçekleşen ve 4 gün süren festivale günde ortalama 60.000 kişi katılırken at yarışı festivalinin son gününde 68.859 kişinin yer aldığı belirtilmişti. 

Festivale katılan bir İrlandalı vatandaşın corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası kimlerle temas ettiği, irtibata geçtiği araştırılmaya başlandı. 

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in forveti Charlie Austin de Celtenham Festivali sonrası corona virüs semptomları yaşamaya başladığını belirtmişti. 


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...