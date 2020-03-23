İngiltere'nin Cheltenham şehrinde düzenlenen at yarışı festivaline katılan İrlandalı bir kişide corona virüs tespit edildi.
İki hafta önce gerçekleşen ve 4 gün süren festivale günde ortalama 60.000 kişi katılırken at yarışı festivalinin son gününde 68.859 kişinin yer aldığı belirtilmişti.
Festivale katılan bir İrlandalı vatandaşın corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası kimlerle temas ettiği, irtibata geçtiği araştırılmaya başlandı.
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in forveti Charlie Austin de Celtenham Festivali sonrası corona virüs semptomları yaşamaya başladığını belirtmişti.