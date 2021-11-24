İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Ben Chilwell, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre yapılan testlerde Chilwell'in dizinde yaşadığı sakatlıktan sonra çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı. Buna göre 24 yaşındaki savunma oyuncusu yaklaşık olarak 6-8 ay sahalardan uzak kalacak ve bu sezon bir daha forma giyemeyecek.

2020 yazında Leicester City'den geldiği Chelsea'de toplam 54 resmi maça çıkıp 7 gol 8 asist ile oynadı.