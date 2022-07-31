Chelsea’ye Amerika’dan yeni kaleci: Gabriel Slonina

Kepa Arrizabalaga’yı yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Chelsea, kadrosuna katacağı yeni kaleciyi Amerika’da buldu. MLS takımlarından Chicago Fire’ın 18 yaşındaki kalecisi Gabriel Slonina için kulübüyle her konuda anlaşan Chelsea, transferi bitirme noktasına getirdi. Chelsea bu transfer için Amerikan ekibine 10 milyon dolar ödeyecek ancak bu bedel bonuslarla birlikte 15 milyon dolara çıkabilir.

Birkaç gün içinde Londra’ya gelerek sağlık kontrollerinden geçerek, sözleşme imzalayacak olan Slonina, daha sonra Amerika’ya dönerek MLS sezonunu Chicago Fire’da tamamlayacak. Sezon bitiminin ardından 1 Ocak 2023’te Chelsea kadrosuna katılacak.