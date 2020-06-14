Yaz transfer dönemind ebombaları patlatmaya hazırlanan Chelsea, flaş isimleri gündemine aldı. Londra ekibi menacer Frank Lampard’ın isteği üzerine Leicester’dan sol bek Ben Chilwell ile Bayer Leverkusen’den Kai Havertz için harekete geçti.

Mavililer’in iki isim için 150 milyon Pound’u gözden çıkardığı bildirildi. Chelsea Yönetimi’nin önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.