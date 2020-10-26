İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti. Bild'in haberine göre İngiliz devi, şimdi de Borussia Mönchengladbach forması giyen Denis Zakaria'yı kadrosuna katmak istiyor.

23 yaşındaki oyuncu, uzun zamandır Chelsea'nin gündeminde olsa da yaz aylarında yapılan 250 milyon Pound'luk harcama nedeniyle bir girişimde bulunulamamıştı.

Başarılı defansif orta saha, Borussia Mönchengladbach formasıyla sergilediği performans ile İsviçre Milli Takımı'nın da değişilmezleri arasında yer alırken kendisiyle Manchester City ve Manhcester United'ın da ilgilendiği aktarılıyor.