İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, Milan'da forma giyen Theo Hernandez ile ilgilendiği ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan habere göre Chelsea, Milan'da forma giyen Theo Hernandez için girişimlere başladı.

Milan ise 24 yaşındaki Fransız futbolcunun, 60 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeline takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Theo Hernandez, bu sezon 20 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans göstermiş durumda.



