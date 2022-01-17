Ben Chilwell’in diz bağlarından sakatlanması sonrası sezonu kapatmasının ardından sol bek ihtiyacı oluşan Chelsea ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek oyuncusu katmak istiyor. Marcos Alonso’nun performansından memnun olmayan Thomas Tuchel, bu bölgeye takviye istedi.

Lyon, Emerson Palmieri’nin kiralık sözleşmesini feshetmek isteyen Chelsea’ye olumsuz yanıt verirken, bir başka kiralık oyuncusu olan Ian Maatsen’i de geri çağıramıyor.

Sezon sonuna kadar bir sol bek oyuncusuna ihtiyacı olan Chelsea, bu sezon PSG’de gözden düşen ve bu sezon yalnızca bir maçta forma giyebilen aynı zamanda Tuchel’in eski öğrencisi Layvin Kurzawa’yı kiralamak istiyor. Kurzawa’nın da olası bir Chelsea transferine olumlu baktığı öğrenildi.

PSG’deki yedinci yılını geçiren deneyimli oyuncu bugüne kadar kulübüyle 140 maça çıkarak 17 kupa kazandı.