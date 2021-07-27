Sevilla'nın gelecek vaat eden futbolcusu Jules Kounde, Chelsea'nin radarına girdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Maviler, 22 yaşındaki defans oyuncusunun transferi için Sevilla ile görüşmelerini sürdürüyor. Chelsea'nin Kounde'ye 2026 yılına kadar geçerli olan bir sözleşme imzalamaya hazır olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun da İngiltere'de Chelsea forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Bonservis bedeli 60 milyon euro

Fransız ekibi Bordeaux'tan 2019 yılında Sevilla'ya transfer olan Benin asıllı Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle lig, kupa, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası olmak üzere çıktığı toplam 49 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Sevilla ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Jules Kounde'nin 60 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor.