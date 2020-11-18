İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transfer adına yine Almanya Bundesliga'dan bir hedef belirlemiş durumda. Eurosport; Chelsea'nin, Borussia Dortmund forması giyen Jade Bellingham'ı kadrosuna katmak istediğini aktardı.

17 yaşındaki genç oyuncunun Lampard'ın orta saha için düşündüğü Declan Rice'ın alternatifi olduğu aktarılırken fiyat olarak da Rice'a göre daha makul olduğu belirtiliyor.

Bellingham, yaz transfer döneminde Birmingham'dan Dortmund'a transfer olmuştu. Sezon başında Bundesliga'dan Kai Havertz ve Timo Werner transferlerini gerçekleştiren Chelsea'nin yeni hedefinin de Bellingham olduğu aktarılıyor.