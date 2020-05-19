İngiltere Premier Lig'de Frank Lampard yönetiminde gençlerle etkili bir yapı oluşturan Chelsea, bu yapıya Barcelona'dan Xavier Mbuyamba'yı eklemek istiyor.
Voetbal International'a göre İngiliz ekibi, Barcelona'dan ayrılmayı düşünen oyuncu için girişimlere başlamış durumda.
18 yaşındaki yetenek, kendisiyle sözleşme imzalamak isteyen birçok büyük takımın da etkisiyle Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Juventus ve Inter'in istediği Mbuyamba için Lampard'ın gençlere yönelik projesi Chelsea'ye avantaj sağlayabilir.