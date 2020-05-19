Chelsea'nin gözü Barcelona'nın genç yeteneği Xavier Mbuyamba'da

Frank Lampard yönetiminde genç oyuncularla başarılı bir yapı oluşturan Chelsea, son olarak Barcelona'nın 18 yaşındaki yeteneği Xavier Mbuyamba'yı kadrosuna katmak istiyor.

19 Mayıs 2020, Salı 11:20 Son Güncelleme:
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Chelsea'nin gözü Barcelona'nın genç yeteneği Xavier Mbuyamba'da

İngiltere Premier Lig'de Frank Lampard yönetiminde gençlerle etkili bir yapı oluşturan Chelsea, bu yapıya Barcelona'dan Xavier Mbuyamba'yı eklemek istiyor. 

Voetbal International'a göre İngiliz ekibi, Barcelona'dan ayrılmayı düşünen oyuncu için girişimlere başlamış durumda. 

18 yaşındaki yetenek, kendisiyle sözleşme imzalamak isteyen birçok büyük takımın da etkisiyle Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 

Juventus ve Inter'in istediği Mbuyamba için Lampard'ın gençlere yönelik projesi Chelsea'ye avantaj sağlayabilir. 


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