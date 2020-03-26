İngiliz ekibi Chelsea'de Pedro Rodriguez'le yollar ayrılıyor. 2015 yılında Barcelona'dan 27 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'nin yolunu tutan İspanyol yıldız, takımıyla yeni sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Pedro, Chelsea'yle bağlarını koparacağını, "Sezonun sonunda Chelsea'den ayrılacağım. Haziran'da kontratım bitiyor ama şu anda bir sorunla karşı karşıyayız ve bu yüzden normal hayata devam edemiyoruz" sözleriyle duyurdu.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Corona virüsü nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, kararını ilerleyen dönemde vereceğinin altını çizdi. İspanyol ismin ayrılmasında yeteri kadar süre alamamasının büyük rol oynadığı aktarılıyor.

Pedro'nun peşinde Avrupa'nın dev takımları var. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen bir takım kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin yeniden devreye girip girmeyeceği ise merak konusu.

Pedro, sezonun geri kalan diliminde Chelsea ile 9 Premier Lig maçına çıktı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yapmayı başardı.