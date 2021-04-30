Chelsea'de Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in göreve gelmesiyle forma şansı bulmakta zorlanan golcü futbolcu Tammy Abraham, Londra ekibinden ayrılıyor.

İngiliz basınından Daily Mirror'un haberine göre İngiliz futbolcunun bir sonraki adresi Aston Villa olacak. Nitekim, Chelsea'nin Aston Villa'dan gelen 40 milyon sterlinlik teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sadece 4 maçta oynadı

2023 yılına kadar Londra kulübü ile sözleşme altında olan Abraham, 2021'in başlarında patronluk dönemi sona ermeden önce Lampard döneminde bu sezon Premier Lig'de çıktığı 17 maçta 6 ağları havalandırmıştı. 23 yaşındaki futbolcu Tuchel döneminde ise sadece 4 maçta forma giyebildi.