Chelsea'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante'nin, İngiltere'de ciddi önlemlerin alındığı Mart ayından bu yana huzursuz olduğu belirtildi.

The Sun'da yer alan habere göre, dün idmana katılan Fransız yıldız test sonuçlarını bekliyor ancak sonuçlar ne olursa olsun bir süre antrenmanlara katılmak istemiyor.

Londra kulübü de yıldız oyuncunun bu talebine olumlu yanıt verdi. Maviler'in Kante'ye "İstediğin zaman dönebilirsin. Kafanı dinle. İstersen bu sezon hiç gelme" açıklamasını yaptığı bildirildi.

Başarılı orta sahanın takım arkadaşlarının ise idmanlara katıldıktan kısa süre sonra Kante'nin böyle bir karar vermesine ise şaşırdıkları ve tepkili oldukları öğrenildi.