İngiltere Futbol Federasyonu, 2020 Şubat ile 2021 Şubat tarihleri arasındaki bir yıl dönemde, Premier Lig ekiplerinin transferde oyuncu menajerlerine yaptığı ödemelerin miktarını duyurdu. İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşlayan futbol piyasasına rağmen bir yıl içinde menajerlere toplam 272 milyon sterlinin üzerinde ödeme yaparak önceki yılın miktarını (263 milyon sterlin) geride bıraktı.

Geçen yaz transfer sezonunda kadrosuna Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Edouard Mendy ve Thiago Silva gibi önemli oyuncuları katan Chelsea, bir yılda futbolcu menajerlerine 35 milyon sterlinin üzerinde ücret ödeyerek bu alanda zirvede yer aldı.









Oyuncu temsilcilerine yapılan ödemede Chelsea’yi, 30,1 milyon sterlinle Manchester City, 29,8 milyon sterlinle Manchester United takip etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

Kulüp Menajer ücretleri (milyon sterlin)

Chelsea 35,247,822

Manchester City 30,174,615

Manchester United 29,801,555

Liverpool 21,652,589

Tottenham 16,520,177

Arsenal 16,462,480

Everton 14,071,886









Wolverhampton 12,598,466

Leicester City 12,518,018

Newcastle United 11,349,953

West Ham United 9,689,567

Fulham 9,347,927

Aston Villa 8,928,343

Brighton and Hove Albion 7,496,038

Sheffield United 7,081,018

Leeds United 7,034,943

Southampton 6,804,154

Crystal Palace 6,760,093

Burnley 4,458,520

West Bromwich Albion 4,222,059

Toplam 272,220,223 (AA)