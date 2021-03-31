Chelsea'den menajerlere 35 milyon sterlin!
İngiltere Premier Lig kulüpleri, bir yılda oyuncu temsilcilerine toplam 272 milyon sterlinin üzerinde ücret ödedi. Chelsea, bir yılda futbolcu menajerlerine 35 milyon sterlinin üzerinde ücret ödeyerek bu alanda zirvede yer aldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, 2020 Şubat ile 2021 Şubat tarihleri arasındaki bir yıl dönemde, Premier Lig ekiplerinin transferde oyuncu menajerlerine yaptığı ödemelerin miktarını duyurdu. İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşlayan futbol piyasasına rağmen bir yıl içinde menajerlere toplam 272 milyon sterlinin üzerinde ödeme yaparak önceki yılın miktarını (263 milyon sterlin) geride bıraktı.
Geçen yaz transfer sezonunda kadrosuna Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Edouard Mendy ve Thiago Silva gibi önemli oyuncuları katan Chelsea, bir yılda futbolcu menajerlerine 35 milyon sterlinin üzerinde ücret ödeyerek bu alanda zirvede yer aldı.
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Oyuncu temsilcilerine yapılan ödemede Chelsea’yi, 30,1 milyon sterlinle Manchester City, 29,8 milyon sterlinle Manchester United takip etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinin menajerlere ödediği ücretler şöyle:
Kulüp Menajer ücretleri (milyon sterlin)
Chelsea 35,247,822
Manchester City 30,174,615
Manchester United 29,801,555
Liverpool 21,652,589
Tottenham 16,520,177
Arsenal 16,462,480
Everton 14,071,886
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Wolverhampton 12,598,466
Leicester City 12,518,018
Newcastle United 11,349,953
West Ham United 9,689,567
Fulham 9,347,927
Aston Villa 8,928,343
Brighton and Hove Albion 7,496,038
Sheffield United 7,081,018
Leeds United 7,034,943
Southampton 6,804,154
Crystal Palace 6,760,093
Burnley 4,458,520
West Bromwich Albion 4,222,059
Toplam 272,220,223 (AA)