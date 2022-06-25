Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United'da, Cristiano Ronaldo'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son dönemde sık sık Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağı ileri sürülen Portekizli yıldız için şimdi de Chelsea iddiası gündeme geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly, geçtiğimiz hafta Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki durumu ve bu yaz Chelsea'ye transfer ihtimaline dair konular tartışıldı.

Hamle yapılacak mı?

Chelsea’nin hamle yapıp yapmayacağı, şu an için belirsizliğini korurken, Kırmızı Şeytanlar yıldız futbolcuyu takımda tutmakta kararlı.

Ronaldo'nun tercihi

Portekizli yıldız ise Manchester United'a karşı büyük bir sempatisi var ve yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile herhangi bir sorunu bulunmuyor. Ayrıca Ronaldo, yakın zamanda verdiği bir röportajda, "Burada olduğum için çok mutluydum ve hala da mutluyum" sözlerini dile getirmişti.

Erik ten Hag ise ilk basın toplantısında, gelecek sezon Ronaldo ile çalışmayı dört gözle beklediğini açıkça belirtmişti.

Bayern Münih iddiaları

Yıldız futbolcunun ismi geçtiğimiz günlerde Alman devi Bayern Münih ile de anılmış ancak kulübün sportif direktörü haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



