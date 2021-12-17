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Chelsea'de Romelu Lukaku, Covid-19'a yakalandı

Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

17 Aralık 2021, Cuma 17:04 Son Güncelleme:
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Chelsea'de Romelu Lukaku, Covid-19'a yakalandı

Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Covid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de futbolcuların, ülkede artan vakalar nedeniyle her gün testten geçeceği açıklanmıştı. Ligde son olarak Leicester City-Tottenham, Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.


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