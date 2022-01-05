İtalya'da verdiği röportajda yeni takımı Chelsea'de hocası Thomas Tuchel'in taktiklerini eleştiren ve İnter'e dönmek istediğini dile getiren Romelu Lukaku, ortalığı karıştırmıştı. Alman teknik adam da 2-2 biten Liverpool karşılaşması öncesi Lukaku'yu kadro dışı bırakmıştı. Önceki gün Belçikalı forvet ile Tuchel arasında bir görüşme gerçekleşti ve sorunlar çözüldü. Ancak haftalık 450 bin Pound kazanan yıldız forvete bu davranışından dolayı aynı oranda ceza kesildi. Tuchel'in, tekrar takıma dönen Romelu Lukaku'yu bu akşamki Tottenham maçında kadroya alması bekleniyor.