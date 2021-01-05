İngiliz ekibi Chelsea'de işler yolunda gitmiyor... Sezon başında Havertz, Werner, Ziyech ve Thiago Silva gibi isimlerin transferiyle dikkat çeken ve tam 247.2 milyon Euro (2 milyar 200 milyon TL) harcayan Maviler istedikleri sonuçları alamıyor. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alan ve zirveden uzaklaşan Chelsea'de, 3-1'lik Manchester City mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Ada ekibi, 17. maçlar sonunda 27 puanla, lider Liverpool’un 7 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Büyük yatırıma rağmen başarısız olan teknik direktör Frank Lampard'ın da geleceği tartışılmaya başlandı.