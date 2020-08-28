Chelsea’de korkutan gelişme

Chelsea’de futbolcuların tatilden dönüşü sonrasında koronavirüs vakaları patlak verdi. İlk açıklanan rakamlara göre toplamda 6 oyuncunun testi pozitif çıktı. Chelsea dışında Manchester United takımından Pogba da koronavirüse yakalandı.

28 Ağustos 2020, Cuma 08:33 Son Güncelleme:
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Chelsea’de korkutan gelişme

İngiltere’nin köklü kulüplerinden biri olan Chelsea’de futbolcuların tatilden dönüşü sonrasında koronavirüs vakaları patlak verdi. İlk açıklanan rakamlara göre toplamda 6 oyuncunun testi pozitif çıktı. Toplamda ise 8 futbolcu evde karantinaya alındı. Öte yandan Ada’nın bir diğer köklü ekibi Manchester United’dan da kötü haber geldi. Takımın Fransız yıldızı Paul Pogba da koronavirüse yakalandı.

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