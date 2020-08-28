Chelsea’de korkutan gelişme
Chelsea’de futbolcuların tatilden dönüşü sonrasında koronavirüs vakaları patlak verdi. İlk açıklanan rakamlara göre toplamda 6 oyuncunun testi pozitif çıktı. Chelsea dışında Manchester United takımından Pogba da koronavirüse yakalandı.
İngiltere’nin köklü kulüplerinden biri olan Chelsea’de futbolcuların tatilden dönüşü sonrasında koronavirüs vakaları patlak verdi. İlk açıklanan rakamlara göre toplamda 6 oyuncunun testi pozitif çıktı. Toplamda ise 8 futbolcu evde karantinaya alındı. Öte yandan Ada’nın bir diğer köklü ekibi Manchester United’dan da kötü haber geldi. Takımın Fransız yıldızı Paul Pogba da koronavirüse yakalandı.