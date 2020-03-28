Chelsea, 80 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Kepa Arrizabalaga'dan memnun değil. Hatta son dönemde Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, Kepa'nın yerine 38 yaşındaki Willy Caballero'yu kullanmaya başlamıştı.

Alman basınından BILD ise Ada ekibinin, yeni hamlesinin Manuel Neuer olabileceğini belirtti.

Takımı Bayern Münih'ten uzun süreli bir sözleşme talebinde bulunan Neuer'in isteği henüz kabul görmediği için takımdan ayrılma ihtimali ciddi şekilde konuşuluyor.

Chelsea'de ise teknik direktör Frank Lampard, Kepa'nın yerini Manuel Neuer ile doldurmak isterken İspanyol kalecinin geleceğinin ne olacağı ise merak ediliyor.



















