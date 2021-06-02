UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'da menajer Thomas Tuchel, yaz aylarında golcü transferi için büyük bir bütçeye sahip olacak. Bir golcü arayışında olan Chelsea'nin ilk hedefi Inter'den Romelu Lukaku...

Guardian'ın haberine göre Chelsea, eski oyuncusu için büyük bir teklif yapmayı planlıyor. Chelsea'nin 90 milyon Euro artı Emerson Palmieri'yi Inter'e önerebileceği belirtiliyor.

Bu sezon 36 lig maçında 24 gol, 10 asistle oynayan Lukaku, İtalya Serie A'da sezonun oyuncusu olmayı başarmıştı.



