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Chelsea'de hedef Romelu Lukaku

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea, yaz aylarında üst düzey bir golcü transferi yapmayı hedeflerken listenin ilk sırasında daha önce Chelsea forması giymiş Inter'in yıldızı Romelu Lukaku yer alıyor.

02 Haziran 2021, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Chelsea'de hedef Romelu Lukaku

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'da menajer Thomas Tuchel, yaz aylarında golcü transferi için büyük bir bütçeye sahip olacak. Bir golcü arayışında olan Chelsea'nin ilk hedefi Inter'den Romelu Lukaku...

Guardian'ın haberine göre Chelsea, eski oyuncusu için büyük bir teklif yapmayı planlıyor. Chelsea'nin 90 milyon Euro artı Emerson Palmieri'yi Inter'e önerebileceği belirtiliyor. 

Bu sezon 36 lig maçında 24 gol, 10 asistle oynayan Lukaku, İtalya Serie A'da sezonun oyuncusu olmayı başarmıştı. 


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