Chelsea'de Haaland olmazsa B planı hazır: Romelu Lukaku
Chelsea'de forvet bölgesi için bir numaralı aday, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland. Ancak Londra ekibinin Avrupa devlerinin transfer listesinde bulunan Haaland'ı alamaması durumunda Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku'ya yöneleceği öğrenildi.
Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, Avrupa devlerinin gözde ismi konumunda. Real Madrid, Manchester United ve Manchester City'nin gündeminde olan yıldız futbolcuyla Chelsea'de ilgileniyor.
İngiliz basını Chelsea'nin olası transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı B planının hazır olduğunu yazdı. Haaland transferinin olmama ihtimalini düşünen İngiliz devi, rotasını Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku'ya çevireceği öğrenildi.
İnter'i zirveye taşıdı
İngiltere'de Manchester United forması giyen ve 2019 yılında Inter'e transfer olan Lukaku, oldukça formda bir sezon geçiriyor. Belçikalı yıldız, lacivert siyahlılarla bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 19 gol atarak takımının Serie A'da zirveye çıkmasında büyük rol aynadı.