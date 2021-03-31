Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, Avrupa devlerinin gözde ismi konumunda. Real Madrid, Manchester United ve Manchester City'nin gündeminde olan yıldız futbolcuyla Chelsea'de ilgileniyor.

İngiliz basını Chelsea'nin olası transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı B planının hazır olduğunu yazdı. Haaland transferinin olmama ihtimalini düşünen İngiliz devi, rotasını Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku'ya çevireceği öğrenildi.

İnter'i zirveye taşıdı

İngiltere'de Manchester United forması giyen ve 2019 yılında Inter'e transfer olan Lukaku, oldukça formda bir sezon geçiriyor. Belçikalı yıldız, lacivert siyahlılarla bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 19 gol atarak takımının Serie A'da zirveye çıkmasında büyük rol aynadı.