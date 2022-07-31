Chelsea’de gündem stoper transferi

Birçok ismi gündemine alan Chelsea’nin bir numaralı hedefi RB Leipzig’li Josko Gvardiol. Sol bekte de oynayabilen oyuncu için Thomas Tuchel ısrarcı. Tottenham’ın da gündeminde olan 20 yaşındaki oyuncu için Chelsea, Timo Werner’in kiralanmasını da içeren bir teklif hazırlasa da Alman ekibi oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. Hırvat oyuncusuna yeni sözleşme öneren RB Leipzig, oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutmak istiyor.

Leicester City’nin 21 yaşındaki Fransız savunmacısı Wesley Fofana için de girişimlerde bulunan Chelsea, bu transferde de kulübünün oyuncuyu takımda tutmak istemesi sebebiyle ilerleme kaydedemedi.

Bu iki oyuncunun transferini bitiremediği takdirde Bayern Münih’in Fransız savunmacısı Benjamin Pavard’a yönelecek.