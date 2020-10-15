İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son yıllarda yüksek maliyetli yaptığı kaleci transferleri sonrası bu kez daha flaş bir ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Milan'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi durumunda 2021'in yaz aylarında serbest kalacak İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma için Chelsea'nin devrede olduğu aktarıldı.

Calciomercato'nun haberine göre son olarak bu yaz Edouard Mendy'yi Rennes'den 22 milyon Pound karşılığında kadrosuna katan Chelsea, Milan'ın sözleşme uzatma tekliflerini reddetmesi durumunda önümüzdeki yaz serbest kalacak Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için harekete geçecek. Bu durumda ise Kepa Arrizabalaga'nın artık gözden çıkarılması bekleniyor.