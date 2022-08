İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, transfer gündemlerinde yer alan Barcelona'nın yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Pierre-Emerick Aubameyang ile her zaman yakın bir bağı olduğunu belirten Tuchel, "Bu, şu anda olanlardan tamamen farklı ama Dortmund'dayken Aubameyang ile çalışmaktan çok keyif aldım. Bazı oyuncular ayrılsanız bile sizin oyuncularınız olarak kalıyor çünkü çok yakın oluyorsunuz. Ve Auba o oyunculardan biri. Her zaman bu yakın bağ vardı. Her zaman bir şekilde oyuncularınız olarak kalıyorlar." sözleri ile transfere açık kapı bıraktı.

Barcelona onay verecek mi?

Chelsea'nin Gabonlu golcü ile yakından ilgilendiğine yönelik haberler geçtiğimiz günlerde gündeme gelirken, iddialara göre İngiliz ekibi, Barcelona'nın onay vermesi halinde Aubameyang'ı kadrosuna katmaya hazır.

Dortmund dönemi

2015-17 arasında Dortmund'da görev yapan Tuchel, o dönemde Aubameyang ile çalışma fırsatı bulmuş ve yıldız futbolcu kadronun vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.

Barcelona'ya transferi

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Barcelona'ya transfer olan Aubameyang'ın 2015 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Katalan ekibi ile 23 maçta 13 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.