İtalyan menajer Maurizio Sarri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Chelsea yönetimi, takımın başına efsanevi futbolcularından Frank Lampard'ı getirmeye hazırlanıyor. Çizme'de yayın yapan Sky Sport İtalya'nın haberine göre Londra kulübü, Juventus'un yeni hocası olması beklenen Sarri ile yolların resmen ayrılmasının ardından Lampard ile ilgili resmi açıklamayı yapacak.

Haberde Maviler'in Sarri'nin sözleşmesini 3,5 milyon euro karşılığında feshettikten sonra hâlihazırda Championship ekiplerinden Derby County'nin başında bulunan Lampard'ı yeni menajeri olarak duyuracağı ifade edildi. 40 yaşındaki Lampard, 2001 yazında West Ham United'dan transfer olduğu Chelsea'de 13 sezon boyunca forma giymiş ve aralarında Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluklarının da bulunduğu 14 kupa kaldırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler