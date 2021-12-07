Chelsea, Zenit karşısına rekor için çıkıyor

Maviler, son 3 Premier Lig maçında sırasıyla Manchester United, Watford, West Ham United karşılaşırken 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayabildi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmak için çıkmaya hazırlanırken, bu sezon nadir görülse de 3 maçta kalesinde 5 gol gördü.

Thomas Tuchel'in Ocak ayında Chelsea'nin başına geçmesinden bu yana çıktığı 12 Avrupa maçında kalesinde sadece 3 gol yerken 9 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Tuchel, Çarşamba günü Zenit ekibine gol izni vermediği durumunda Şampiyonlar Ligi tarihinde aynı menajer ile en kısa sürede 10 maçta kalesini gole kapatma rekorunu ele geçirmiş olacak.

Turnuva tarihinde yönettiği takımlarda en çok kalesini gole kapatan menajerler sırasıyla 14 maçla Louis van Gaal , Fabio Capello ve Jose Mourinho Ajax, AC Milan ve Real Madrid ile yer alıyor.