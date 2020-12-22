Chelsea - West Ham United maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta maçında Chelsea, West Ham United'ı 3-0'la geçti. Maçın 10. dakikasında Brezilyalı savunmacı Thiago Silva takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda West Ham'ın beraberlik golü aradığı anlarda ise Tammy Abraham sahneye çıktı. 24 yaşındaki forvet 78 ve 80. dakikalarda üst üste gollerle takımını rahatlattı ve Maviler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu skorun ardından Chelsea 25 puana yükselirken, West Ham United ise 21 puanda kaldı.