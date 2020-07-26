Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek

Londra ekibi Chelsea, Premier Lig'in son haftasında Stamford Bridge Stadı’nda Wolverhampton’u konuk etti.

Ev sahibi takım Chelsea, 45+1. dakikada Mason Mount ve 45 4. dakikada Oliver Giroud’un attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Chelsea, bu skorla ligi 4. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti.

Manchester City, daha önceki haftalarda ligi 2. sırada tamamlamayı garantileyerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı.

Ligde son hafta maçlarının ardından, geçen haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ile Manchester City, Manchester United ve Chelsea, İngiltere’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.