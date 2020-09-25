Chelsea transfere doymuyor....Mendy

Chelsea, yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Kadrosunu Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva ve Kai Havertz ile güçlendiren Londra ekibi, son olarak Fransız temsilcisi Rennes'den kaleci Eduoard Mendy ile sözleşme imzaladı

25 Eylül 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Chelsea transfere doymuyor....Mendy

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Kadrosunu Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva ve Kai Havertz ile güçlendiren Londra ekibi, son olarak Fransız temsilcisi Rennes'den kaleci Eduoard Mendy ile sözleşme imzaladı. Chelsea, Senegalli eldiven için 24 milyon Pound ödedi.

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