Chelsea transferde gaza bastı

Hakim Ziyech’i kadrosuna katarak dikkat çeken Chelsea, yaz döneminde Jadon Sancho ve Moussa Dembele’yi kadrosuna katmak istiyor.

15 Şubat 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Chelsea transferde gaza bastı

2 senedir transfer yasağı bulunan İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, kadrosunu güçlendirmek adına gaza basıyor.

Frank Lampard yönetimindeki Mavililer, ilk olarak Hollanda ekibi Ajax’ta forma giyen Hakim Ziyech’i kadrosuna kattı.

Yaz transfer dönemini de çok hareketli geçirmeyi hedefleyen Londra temsilcisinin sıradaki hedefleri ise Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho ile Lyon’un golcüsü Moussa Dembele olacak. Chelsea’nin bu iki transfer için 200 milyon Euro’yu (1.3 milyar TL) gözden çıkardığı öğrenildi. 

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