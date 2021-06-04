İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de, devre arasında Frank Lampard'ın yerine geçen Alman teknik adam Thomas Tuchel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Takıma geldiği günden bu yana Maviler'in havasını değiştiren ve takımı ligde 4. sıraya getirerek Şampiyonlar Ligi bileti almasını sağlayan 47 yaşındaki başarılı teknik adam, bununla da yetinmeyerek bir de Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup ederek kupayı müzeye getirmişti.

İngiliz ekibi, bu başarıların ardından 1 yıllık daha sözlemeşi bulunan Tuchel'in kontratını 2024 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Kulüp , resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Thomas Tuchel'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıklıyoruz. Coach, Ocak ayında görevi devraldı ve Premier Lig sıralamasında takımın dördüncü sıraya yükselmesini sağladı. Bu sezonki sıralama neticesinde 2021/22 sezonu için Şampiyonlar Ligi'ndeki yerimizi garantiledi.

Tuchel yönetimindeki Chelsea, FA Cup'ta finalde Leicester'a tek golle kaybetse de final oynadı. Bundan 2 hafta sonra da Porto'da etkileyici bir oyunla Manchester City'yi mağlup ederek kupayı ele geçirdi.

"CHELSEA'NİN PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Tuchel, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak, "Sözleşmenin yenilenmesi için daha iyi bir fırsat düşünemiyorum. Deneyim için minnettarım ve Chelsea ailesinin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Gelecekte çok şey yaşayacağız ve bir sonraki adımlarımızı hırs ve beklentiyle dört gözle bekliyoruz." dedi.