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Chelsea taraftarları Beşiktaş'ta

Chelsea taraftarları Beşiktaş'ta

14 Ağustos 2019, Çarşamba 15:49
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Chelsea taraftarları Beşiktaş'ta

İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL / DHA

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak Süper Kupa'ya saatler kala İngiliz taraftarlar İstanbul sokaklarında geziyor. Liverpool taraftarları Taksim civarında maçı beklerken, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş'ta bulunuyor. Maçı bekleyen Chelsea taraflarıyla Beşiktaş forması giyen bir taraftar hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Beşiktaş'taki taraftarlardan görüntüler

FOTOĞRAFLAR: Cemal YURTTAŞ
*İngiliz taraftarların Taksim'deki fotoğrafları

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814089

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