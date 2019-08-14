İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL / DHA
Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak Süper Kupa'ya saatler kala İngiliz taraftarlar İstanbul sokaklarında geziyor. Liverpool taraftarları Taksim civarında maçı beklerken, Chelsea taraftarları ise Beşiktaş'ta bulunuyor. Maçı bekleyen Chelsea taraflarıyla Beşiktaş forması giyen bir taraftar hatıra fotoğrafı çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Beşiktaş'taki taraftarlardan görüntüler
FOTOĞRAFLAR: Cemal YURTTAŞ
*İngiliz taraftarların Taksim'deki fotoğrafları
14.08.2019 - Haber Kodu : 190814089