İngiltere Preimer Lig'de geçen sezonu dördüncü sırada tamamlayan Frank Lampard'lı Chelsea Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun UEFA Kupası şampiyonu olan Sevilla deplasmanda galibiyet arayacak.8 puanla Premier Lig'de 8. sırada bulunan Chelsea de bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesini kazanmak istiyor.

Chelsea - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'de bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD4'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Chelsea - Sevilla muhtemel 11'ler...

Chelsea: Mendy, James, Silva, Christensen, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Havertz, Ziyech, Werner

Sevilla: Baunou, Navas, Gomez, Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Rakitic, Suso, Ocampos, Jong



