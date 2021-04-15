Chelsea Şampiyonlar Ligi’nde en fazla yarı final gören İngiliz takımı
Maviler, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Porto’ya 1-0 Taremi’nin müthiş golüyle yenilmesine rağmen Devler Ligi’nde son 4 takım arasına kaldı. Chelsea böylece 8. kez bu başarıyı elde etti ve Manchester United’ı geçerek Şampiyonlar Ligi’nde en fazla yarı final gören İngiliz takımı oldu.
Chelsea’nin menaceri Thomas Tuchel yaptığı açıklamada yarı finale ulaşmanın kendileri açısından çok büyük bir başarı olduğunu dile getirdi. Maviler, tarihlerindeki tek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna 2011-12 sezonunda uzanmıştı.