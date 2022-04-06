Geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig'de Brentford'a farklı kaybeden Chelsea, 29 maç sonunda lider Manchester City'nin 14 puan arkasında (1 maçı eksik) üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında da Juventus'un gerisinde kalıp ikinci olarak adlarını bir üst tura yazdırmışlar, Son 16 turunda Lille engelini geçerek çeyrek finale kalmışlardı. Ben Chilwell ve Callum Hudson-Odoi dışında takımda göze çarpan eksik yok. 3'lü savunmada Cesar Azpilicueta ve Antonio Rudiger'in yerleri garanti; merkezde ya Thiago Silva göreceğiz ya da Trevoh Chalobah... Bir kanatta Reece James, diğerinde Marcos Alonso olacak. Orta alanda Jorginho'nın yanında Mateo Kovacic veya N'Golo Kante forma giyecek. Fransız ön libero son lig maçının 65. dakikasında kenara gelmişti... Hücumda "Ziyech, Havertz & Pulisic" ortaklığı göreceğiz. Kante yetişirse Kovacic, Ziyech'in yerine kanat forvet oynayabilir.

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

La Liga'nın zirvesinde yer alan Real Madrid ise nefesleri kesen bir PSG eşleşmesinden alnının akıyla çıkmayı başardı. 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında, 60. dakikaya da 1-0 geride girdiler ancak 18 dakika içinde Karim Benzema'nın golleriyle çeyrek finale adlarını yazdırdılar... Eden Hazard ve Luka Jovic, İngiltere kafilesinde yer almadı. TD Carlo Ancelotti de koronavirüse yakalandığı için takımın başında yardımcı antrenör (oğlu) Davide Ancelotti yer olacak. Beklerde Dani Carvajal ve Ferland Mendy izleyeceğiz. Savunmanın ortasında Eder Militao ile David Alaba'yı göreceğiz. "Kroos, Casemiro & Modric" orta üçlüsü aynen devam edecek. Benzema'ya kanatlardan Marco Asensio ve Vinicius Junior destek verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea, İspanyol takımlarıyla oynadığı son 8 Avrupa kupası maçını kaybetmedi. (4 galibiyet - 4 beraberlik)

- Real Madrid, İngiliz takımlarına konuk olduğu son 5 Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet alamadı. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu! %27'lik kesim Londra'daki ilk maçta ev sahibi Chelsea'yi galibiyete yakın görüyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

İKİ takım da bu arenada son derece deneyimli ve tecrübeli! Ancak son haftalarda lig maçlarında sergiledikleri performans beni taraf bahsinden uzaklaştırıyor. Chelsea, Abramovich’in kulübü satacak olmasından ötürü etkilenmiş gözüküyor. Brentford karşısında 4-1 kaybederken Tuchel için de Manchester United iddiaları ortaya atılmaya başladı. Bu nedenle Chelsea galibiyeti konusunda ciddi soru işaretlerim var. Diğer taraftan ise Brentford maçını bir kenara bırakırsak Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en iyi savunma performansı sergileyen takımların başında geliyor. Bu arenada oynadıkları 8 maçta 5 gol yediler. Real Madrid ise son haftalarda düşüşte. 3 penaltı kazandıkları maçta Celta Vigo’yu 2-1 mağlup ettiler. Öncesinde ise El Classico’da Barcelona karşısında 4-0 kaybederken sahada dağıldılar ve belki çok daha ağır bir skorla sahadan ayrılabilirlerdi. Ancak tecrübeleri, kaliteleri ile bu eşleşmenin favorisi oldukları bir gerçek. Ben ilk maçta dengeli, kontrollü ve savunmada açık vermemeye çalışacak iki takım izleyeceğimiz kanaatindeyim. Düşük skorlu, az gollü bir 90 dakika bekliyorum. Bu nedenle önerim 2.5 alt seçeneği olacak.