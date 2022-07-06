Chelsea, Raheem Sterling ile anlaşmaya vardı

Todd Boehly'in önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının ardından yeni bir döneme giren Premier Lig ekibi Chelsea, transferde büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Raheem Sterling, Chelsea ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı.

Manchester City'den ayrılmaya karar veren 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun transferi için kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmaları bekleniyor.

1 yıl sözleşmesi kaldı

Haberin detaylarında ise futbolcunun kulübüyle 1 yıl szöleşmesi kalması nedeniyle Chelsea'nin transferi uygun bir bonservis bedeline bitirebileceği iddia ediliyor.

Tuchel'den etkilendi

Ayrıca Sterling'in Chelsea teknik dirtektörü Thomas Tuchel ile görüştüğü ve Alman çalıştırıcının ve kulübün vizyonundan etkilendiği belirtilenler arasında yer alıyor.

2015 yılında Liverpool'dan Manchester ekibine transfer olan Sterling, geçtiğimiz sezon 47 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.



